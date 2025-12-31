¡Ú¹ÈÇò¡Ûaespa¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥óÉÂ·ç¤Ë¤è¤ê£³¿Í¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©
½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëaespa¤Ï¡¢¡ÖWhiplash¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢NINGNING¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡£º£²ó¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤ÏKARINA¡¢GISELLE¡¢WINTER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÖWhiplash¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´ð½à¤ÇÆÍ¤¿Ê¤àaespa¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¹½À®¤Ç¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥Ã¥¯¡Ê¥µ¥Ó¡Ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÊTalk-singing¡Ë¡×¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¼Á´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è É¹Àî¤¤è¤·¡Ö°¦»¸»¸¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿aespa¤Î£³¿Í¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿³Ú¶Ê¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¡£¼ó¤òÆ°¤«¤¹¡ÖWhiplash¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£