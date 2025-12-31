¡Ú¹ÈÇò¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤ò129¿ÍÏ¢Â³À®¸ù¤ÇÃ£À®¡¡¥ê¥Ï»þ¤Ï¼ºÇÔ¡Ä¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¡
¡ÚÆ°²è¡Û¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ä¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¤±¤ó¶Ì¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö¡¢129¿Í¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿»°»³¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïº£²ó¤Ç9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ä¡ÖILLIT¡×IROHA¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¡Ö&TEAM¡×MAKI¤é¤Î½Ð¾ì¼Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍµÈ¤Ï¡¢´éÌÌÁóÇò¤Ç¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¡£¤·¤«¤·À®¸ù¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆµÏ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ä¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¤±¤ó¶Ì¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö¡¢129¿Í¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿»°»³¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïº£²ó¤Ç9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ä¡ÖILLIT¡×IROHA¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¡Ö&TEAM¡×MAKI¤é¤Î½Ð¾ì¼Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£