½é½Ð¾ì¤Î9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡õTEAM¤¬¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£K¡Ê28¡Ë¤Ï9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Ç±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¹ÈÇò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£K¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤Î½ÐÈÖ¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£