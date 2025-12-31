¿å¸Í¤¬FWº¬ËÜÎ¿¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï31Æü¡¢FWº¬ËÜÎ¿(25)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¬ËÜ¤Ï7·î¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Àºò¥·¡¼¥º¥ó¤òÎÈ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
