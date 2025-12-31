¡ÚRIZIN¡ÛRENA¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¤á¤ì¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÈÎÞ¡É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àë¸À¡¡½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¤Ï½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ÎÄì¾å¤²¤Ë´üÂÔ´¶¡Ö¼«Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¤è¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè11»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¤¬2¥é¥¦¥ó¥É1Ê¬58ÉÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥çー¥¯¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤ÇÄ©Àï¼ÔRENA¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿RENA¤À¤¬1¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¤Ë¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ½÷²¦¤Ë¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇRENA¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×
¡ÊC¡ËRIZIN FF
RENA¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¼ð¤é¤·¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤é¤ì¤¿¤é³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¤á¤ì¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÝ¤»¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¾¯¤·¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ë
°ìÊý¡¢¾¡Íø¤·¤¿°Ëß·¤ÏRENA¤ÎÀú¤ê¤Ç¡ÖÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¼çÄ¥¡£
°Ëß·¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Î¥¹¥Èー¥êー¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£½÷»Ò³ÊÆ®²ÈÁ´°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËìÅÍß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ¾¤Î½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÅ¨Ìµ¤·¤Î°Ëß·¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬°¤¤¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¶¯¼Ô¤Ê¤ê¤Î¡ÈÇº¤ß¡É¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÎý½¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È½÷»Ò³ÊÆ®µ»Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿RENA¤Ï¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£°Ëß·¤¬²¦ºÂ¤Ë½¢¤¯¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£