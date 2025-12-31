¡Ö´ÇÈÄ¡¦Ìð°õ¡¦¥Ñ¥¤¥í¥ó¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¡×¤Ç·Ù¹ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¹âÂ®¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡ª¡¡ºî¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¹âÂ®Æ»Ï©µ¬À©ÂÓ¤Ø¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
¢£±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À
¢£¹©»ö¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµ¡´ï¤Ë¤â»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹©»ö´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷¤â¿Ê²½
¡¡¶áÇ¯¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹âÂ®Æ»Ï©µ¬À©ÂÓ¤Ø¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß»ö¸Î¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ë¤ï¤¸«±¿Å¾¤È¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î·Ê¿§¤ËÊÑ²½¤¬Ë³¤·¤¤¹âÂ®Æ»Ï©ÆÃÍ¤ÎÌ¡Á³±¿Å¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤Î²á¿®¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤¬ÁõÃÖ¤òËüÇ½¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Á°Êý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡µ¬À©¤òÃ´¤¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ä¹©»ö¤ò¹Ô¤¦·úÀß²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¼Ò°÷¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÍ¤Ã¹þ¤ß»ö¸Î¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤»¤Æ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤½¤¦¤À¡£µÏ¿±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2ÉÃÄøÅÙ¡£¤è¤Û¤É½ÓÉÒ¤Ê¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£´Ë¾×ÁõÃÖ¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò´°Á´¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¬À©¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÏ©Â¦¤ÎÉ¸¼±¤äÅÅ¸÷ÈÄ¤òÈ÷¤¨¤¿É¸¼±¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¥¥í¤â¼êÁ°¤«¤éÍ½¹ð¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ïµ¬À©¶è°è¼êÁ°¤«¤é50km/h¤ÎÂ®ÅÙµ¬À©¤â¤«¤«¤ë¡£µ¬À©¶è°è¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌðÈÄ¤ä¥Ñ¥¤¥í¥ó¤Ç¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¾õ¤Ë¼ÖÀþ¤òÊÄº¿¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÅÅ¸÷ÈÄ¤òÈ÷¤¨¤¿É¸¼±¼Ö¡¦Í¶Æ³·¸°÷¡ÊÍ¶Æ³¿Í·Á¡Ë¡¦È¯±ìÅû¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢µ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ê¸ü¤¯¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬À©¤ò¸«Íî¤È¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é²»¤ÇÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¿·¤¿¤ÊÁõÃÖ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¹â·Ù¹ð¥µ¥¤¥ì¥ó¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥ì¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÔ¶¨ÏÂ²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÁö¹Ô²»¤äÉ÷ÀÚ¤ê²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÁë¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³°¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¤600Hz°Ê²¼¤Î²»¤ä¡¢¿Í¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤3kHz¼þÊÕ¤Î²»¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶»Ø¸þÀ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤â³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢20¡Á60mÄøÅÙÀè¤Ë¤Þ¤Ç²»¤¬ÆÏ¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢È¯¤¹¤ë²»¤¬Ä¶²»ÇÈ¤Ê¤Î¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÊªÂÎ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÌµ²»¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ÖÎ¾¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤¿Ä¶²»ÇÈ¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÄ°²»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬µ¬À©¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢µ¬À©ÂÓ¤ÎÃ¼¤Ç·ÙÈ÷°÷¤¬¸«Ä¥¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢´í¸±¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÀ¼¤ä·ÙÅ«¤Çºî¶È°÷¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£´í¸±¤òÈ¯¸«¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤Ï¼«¤é¤Î°ÂÁ´¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é·Ù¹ð¤òÈ¯¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÌó2ÉÃ´Ö¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Ë´í¸±¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤½¤Î¸¡ÃÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¼ÖÎ¾¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤é¡¢ºî¶È°÷¤Î»ý¤ÄÃ¼Ëö¤äºî¶È¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤â³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹©»ö¤Ï°ÂÁ´Áö¹Ô¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÙÈ÷°÷¤äºî¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹©»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Êµ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄÌ¹Ô¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡£¤ï¤¸«¡¦Ì¡Á³±¿Å¾¡¦µïÌ²¤ê¤Ê¤É¤ÏÏÀ³°¤À¤¬¡¢°ÂÁ´»Ù±çÁõÃÖ¤ò²á¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤ò¤·¤Æ¡¢µ¬À©ÂÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£