¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¤Î¤¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Î¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¤Ö¤ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡¢¥½¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç½Ð±é¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¾ì°ã¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡£ÍµÈ¤«¤é¤â¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¶Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤Ï¤¤Î¤¦30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Ö¤ê¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Î¥Ö»Ê²ñ¤ä¤ó¡×¡ÖÁí¹ç»Ê²ñ¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¥Î¥Ö¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¡×¡ÖÆü¤Î¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¤Ç¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ÎÌîË¾¸ì¤Ã¤Æ¤¿¤éÁáÂ®½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥Î¥Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ã¤¤¤¿¤ï¡×¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëÃË¡¢¥Î¥Ö¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
