¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀéÄ»¥Î¥Ö¡¡°áÁõ¤Îº¸Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡ÈNHK¤é¤·¤¤¡ÉÍýÍ³¡Ö¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Î¥Ö¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¥º¥É¥ó¤È¶»¤Ë¤¯¤ë¡¢¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ë²ÎÉ±¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ«9»þ¤«¤é¥ê¥Ï¤ÇÍè¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥í½é½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¡£¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö³×Ì¿¡¢µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡½On¡¡The¡¡Way¡×¤Î¶ÊÌ¾¤È¤«¤±¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ÈÇò¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Î¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤ÇÍ£°ì¡¢»äÉþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤Î¢¾ðÊó¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡Ø¡ÊÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸«¡¡ÆÍ·â¡ª¡Ë¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÍè¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Îº¸Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢¡È¤³¤³¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡£¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤«¤é¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¡ª¥Î¥Ö¤µ¤ó¡ª¶Ê¾Ò²ð¤ò´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£