¡Ú¹ÈÇò¡ÛBE:FIRST¡¢¡È²Î1ËÜ¾¡Éé¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Î¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡×¡Ö·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëBE:FIRST¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢LEO¤¬¡Ö¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²Î1ËÜ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢²Î1ËÜ¤Ç¤âÌ¥¤»¤ëBE:FIRST¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿BE:FIRST¡£Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²Î¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤è¡×¡ÖÌ´Ãæ¤Ï¿À¶Ê¡×¡ÖBE:FIRST¡¢²Î¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ´Ãæ¤Û¤ó¤È¤¤¤¤²Î¡×¡ÖBE:FIRST²Î¾å¼ê¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¸ú¤¤¤Æ¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¡Ö·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
