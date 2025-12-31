¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ï3ÆÀÅÀ¤Ç²áµîºÇ¹â¤ËÊÂ¤Ö16¶¯¡¡Á´°÷°Û¤Ê¤ëÆÀÅÀ¼Ô¤Ë²Ã¸«´ÆÆÄ¡Ö°ìÈÖÍýÁÛ¡×
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡À»ÏÂ³Ø±à3¡½1ÆÁÅç»ÔÎ©¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡UÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤¬ÆÁÅç»ÔÎ©¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ËÊÂ¤Ö16¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾14Ê¬¤ËFWÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Áê¼êGK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë·è¾¡ÅÀ¡£1¡½0¤ÎÁ°È¾34Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµö¤·¡¢¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¼è¤êÊÖ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤òÉé½ý¤ÇËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿10ÈÖ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¡ÊÎÏ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ç»²²Ã¤ò¼Âà¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï2»î¹çÏ¢Â³3ÆÀÅÀ¤Î²÷¾¡¤Ç¿Ê·â¡£ÆÀÅÀ¼Ô¤¬Á´°÷°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ë²Ã¸«À®»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¬Íí¤ó¤Ç°ìÈÖÍýÁÛ¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÉÛ»Ü¤Ï½é¤Î8¶¯Æþ¤ê¤¬·ü¤«¤ëÆüÂçÆ£Âô¤È¤Î¼¡Àï¡Ê1·î2Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£