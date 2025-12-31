¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¡¢¹ÈÇò¤Ç¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¼Â¸½¡¡²Î¾§½ª¤ï¤ê¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¤È¡¢B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤¬¹ÈÇò¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡º£²óÆó¿Í¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¦Æó¿Í¤¬¡¢ºî»ì¤Ï°ðÍÕ¡¢ºî¶Ê¤ÏÊ¡»³¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¶¦±é¡£12·î27Æü¤Ë¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦...¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¡¢¡¢B'z¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¡¢¡¢¹ÈÇò¹¥¤¤ÇÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢¡¢¡¢¤Á¤ç¡¼¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊ¡»³¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°ðÍÕ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÅÓÃæ¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ï¥â¥ê¤ò¸ò¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÇò¤¯¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¤ÇÇò¤¯±é½Ð¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤È°ðÍÕ¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
