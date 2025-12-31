¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡õ°ðÍÕ¹À»Ö¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡ÖÌÚÀ±¡Ä¡×ÈäÏª¡¡²Î¾§¸å¤Î¡ÈÎÏ¶¯¤¤°®¼ê¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇB'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61¡Ë¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡¡feat.¡¡°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¸ø³«Ãæ¤ÎÊ¡»³¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Î¼çÂê²Î¡£Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Î¾§Ãæ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬°ðÍÕ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·ÆÃÊÌ¤Ê¶¦±é¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°®¼ê¤ÏÇ®¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÔÂç¤ÇÁÇÅ¨²á¤®µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë°®¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ðÍÕ¤ÏºòÇ¯¡¢B'z¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥í¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£´ë²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤òNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ê¡»³¤â¡ÖºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£