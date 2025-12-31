¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Ûaespa¡¢°µ´¬¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥¼¥ë¥¿¥¤¥à¡×3¿Í¤Ç½é½Ð¾ì ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç·çÀÊ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Îaespa¤Ï¡¢NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£ËÜÈÖ¤Ï¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë¡¢¥¸¥¼¥ë¡ÊGISELLE¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Çò¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤Ç»öÁ°¤Î¶Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥¼¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÃíÌÜ¡×¤È¥¸¥¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹¤¬¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï1ÅÙ¥é¥¤¥È¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥¸¥¼¥ë¤Ï¥¦¥£¥ó¥¯¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
