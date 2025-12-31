¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡ß£Â¡Ç£ú°ðÍÕ¹À»Ö¡¡¡È´ñÀ×¤Î¶¦±é¡É ¿·¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡¡£æ£å£á£ô¡¥°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤È£Â¡Ç£ú¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¿·¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡¡£æ£å£á£ô¡¥°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¡È´ñÀ×¤Î¶¦±é¡É¤¬¼Â¸½¤·ºÇ¸å¤Ï£²¿Í¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¡¡½£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡½¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë°ðÍÕ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö£å£î¡½£ú£é£î£å¡×¤Î´ë²è¡Ö£Õ£Æ£ÃÂÐÃÌ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££²£°Ç¯¤ËÊ¡»³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÂÐÃÌ´ë²è¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ðÍÕ¤Ï£Â¡Ç£ú¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£