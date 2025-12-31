Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦¸µNMB48µÈÅÄ¼ëÎ¤¡È¤¢¤ê¤â¤Î¤Ç»£±Æ¡É¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ÖºÜ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤Î29ºÐ¸µNMB¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¡×Â¨ÀÊ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È
µÈÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ê¤Ë²Ö¤ò»ý¤Á»£±Æ¤·¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤òÅº¤¨¡¢2025Ç¯¤ò²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¤¤¦¤Èº£Ç¯¤ÏÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È9·î2Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¿¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯ÂÎÄ´¤â°ÂÄê¤·¤¿¤Þ¤Þ»ºµÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯»£¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ºµÙÁ°¤ËÍèÇ¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥«¥é¥³¥ó¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ê¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î»£±Æ¥Á¡¼¥à¤¬»£±Æ¸å¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é»£¤í¤¦¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÂçÅ·ºÍ¥×¥í¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ê¤â¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÜ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤»¤Ã¤«¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÜ¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï³§ÍÍÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¨ÀÊ¤Ê¤Î¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤Ç°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î2Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¸ø³«
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
