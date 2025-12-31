¸µÆü¸þºä46ÅÏîµÈþÊæ¡¢´é¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ç¼Ì¿¿½¸ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿åÃå¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡×AI¤Ø¤Î¶²ÉÝ¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¤¬¡¢12·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼SEASON2¡×¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¸À®AI¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓµ±¤¯
º£²ó¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ëYouTuber¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¡ÊNaokiman¡Ë¤Ï¡Ö¿ÍÎà´ÉÍý¼Ò²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡È¥Æ¥¯¥ÎÉõ·ú¼çµÁ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢AI¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ¤Íè¤ÎAI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤Ï¡Ö±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦YouTubeÁ´¤ÆAI¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£100¡ó¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏîµ¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â²èÁü¤È¤«ºî¤ì¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢»ä¤Î´é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤È¤«ÉþÁõ¤ò»ØÄê¤·¤¿¤é¤¹¤°²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Á´¤¯¤É¤³¤ÎÃ¯¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬¡¢»ä¤Î´é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¿åÃå¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤ÆAmazon¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏîµ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇã¤¦¿Íµï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤¿¡×¤È¹ØÆþ¼Ô¤¬µï¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA
