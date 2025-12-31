°æ²¬°ìæÆ¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¡¡£×£Â£Á¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç£´¥é¥¦¥ó¥É£Ë£Ï¾¡Íø¡¡²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤ËÄ©Àï¾õ
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï£±£°²óÀï¡¡¡»°æ²¬°ìæÆ¡½¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡ü¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬Æ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤Ë£´²ó£²Ê¬£´£²ÉÃ¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¡£Æ±µéÅ¾¸þ½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¾õ¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤ÏºòÇ¯£··î¡¢£×£Â£Á¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£º£Ç¯£µ·î¤ÎºÆÀï¤âÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££±£°·î¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¡¢Îý½¬Á´ÂÎ¤ÎÌó£³³ä¤À¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ¬¤ÈÂÎ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¶¯²½¤·¤¿¶ÚÎÏ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÅ¾²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡ÖÊÙ¶¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡££³£¶ºÐ¤Ï¡¢¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤â£²£¶Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ØÅ¾¸þ¤·¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æ²¬¤Ï»î¹çÁ°Æü¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬ÁÀ¤¦¤«¤é¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÈà¤Ç°Î¶È¤òÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£¹°Ì¤È£±£±°Ì¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£×£Â£Á¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥´¥á¥¹¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÀ¤³¦Àï¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£×£Â£ÁÁª¼ê¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢£×£Â£ÁÀµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï£±£²·î£±£·Æü¡¢»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¼¡Àï¤Ï£×£Â£ÁµÙÍÜ²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬µ¬ÄêÏ©Àþ¤À¤¬¡¢°æ²¬¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÁªÂò»è¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£±·î¤Ë²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£×£Â£Ã²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¸«ÄÌ¤·¡£°æ²¬¤ÏÆ±µé¤Ç°ìÈÖÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤·¤ÆÂó¿¿¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âó¿¿¤â°æ²¬¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£