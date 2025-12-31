¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö¾ì°ã¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×°áÁõ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¢Âµ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡Ä¡Ö¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¤¬¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë²Î¼ê¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ì°ã¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½Ð±éÄ¾Á°¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿°áÁõ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡×¤È¥¢¥¤¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿£²Ç¯Á°¤Ï»äÉþ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥Ö¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º¸ÏÓ¤ÎÂµ¤ò¤¯¤ë¤Ã¤È¤Þ¤¯¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡Ý£Ï£î¡¡£Ô£è£å¡¡£×£á£ù¡×¤ò¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤Î¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£