¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÃ¸¿§¡Û¤¬²Ä°¦¤¤¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥¹¥«ー¥È¡×
½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¾åÉÊ¤µ¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤ÊÃ¸¿§¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Åß¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤ì¤¤¤á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ç¤âÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß¤Î°ì·³¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¡ý ¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃ¸¿§¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTT*YUU¥·¥ã¥®ーNSK¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@chii_150cm¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê¾åÉÊ¤Ëßê¤á¤¯¡×¡ÖÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Åß¤é¤·¤¤ÁÇºà´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ã¸¿§¤Î¥»ー¥¿ー¤È¹ç¤ï¤»¤¿½÷À¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¤Û¤«¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤â¡ý
¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤â¹¥ÁêÀ
¤³¤Á¤é¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Åß¥àー¥ÉËþÅÀ¤ÊÃ¸¿§¥³ー¥Ç¡£¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à & ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤ÇÂ¤µ¤Ð¤¤â¤è¤¯¡¢Àü¤¿´ÃÏ¤â³Ú¤Á¤ó¤½¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@chii_150cmÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M