»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¡Ö²¶¤µ¤¡¡×¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ý¥Ä¥ê¡£¿Æ¤ÎÀµÏÀ¤¬»Ä¤·¤¿¡Ø°ìÀ¸¤Î¸å²ù¡Ù¤Ë¥Ï¥Ã
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿Â©»Ò¤È¤Î¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¸å²ù¡×¤È¤Ï¡ª¡©
É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Þ¥À¥àH»Ò¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬µ¢¾Ê
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
Í¼ÈÓ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡×¤ÈÂ©»Ò¤¬
¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¡¢¥®¥¿ー¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢Â©»Ò¤¬
¡ÖÍ§Ã£¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤À¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¥®¥¿ー¤òÇã¤Ã¤Æ¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Â³¤«¤Ê¤¤¡×È¿ÂÐ¤·¤¿²áµî
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ö¤É¤¦¤»Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡ÖÉô³è¤âÊÙ¶¯¤â¤¢¤ë¤·¡×
¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ä¾®¸¯¤¤¤«¤é¤â¤ª¶â½Ð¤¹¤«¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¤ÈÂ©»Ò¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â
¡Öº£¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¤È½Â¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬¿Æ¤Ë¥®¥¿ー¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤Í§Ã£¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Â©»Ò¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥¿ー¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤è¤ê²»³Ú¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Ç¤ÏÂè°ì»ÖË¾¹»¤Ë¤ÏÉÔ¹ç³Ê¡£
°ìÊý¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ï´õË¾¤Î¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£
¡Ö¤Û¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×
¤ÈÅö»þ¤Î»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£