¡È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ù¡¡¡Ö1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢ºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×ÊÖÅú¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾¼ÏÂ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×½ÐÍè¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢¡ÚºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬Áª¤Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå±ØÁ°Âè1¥Ó¥ëÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖKing of Kings¡×¡Ö¥Þ¥Å¥é¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹ë²Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Å¥é¤Ï¡¢±§Ãè¤ò´¶¤¸¤ëÅ¹Æâ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤ò¡Ö¥ì¥¹¥«¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤ÃíÊ¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥½¡Ê¡á¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡Ë¡×¡Ö¥ì¡¼¥³¡¼¡Ê¡áÎä¤¿¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢Âçºå¿·À¤³¦¤Î¡Ö¥É¥ì¥ß¡×¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¥Þ¥ê¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°¤ÇÜÌî¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÊÃã¥¹¥ï¥ó¡×¤â¾Ò²ð¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¤Ç¥Ô¥ó¥¯ÅÅÏÃ¡Ê¸ø½°ÅÅÏÃ¡Ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î²û¤«¤·¤¤¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¤¬Å¹Æâ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ç1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÉü³è¡É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢4·î¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥µ¥Þ¥ó¥µ¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Î¡Ê¡©¡Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥ó¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁêÅö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥ÈÅª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¡£¤½¤Î¤È¤¤¬¥µ¥Þ¥ó¥µ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÁÇ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡ÖÉâ¤Ä¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤¬Ìµ»ö¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ101Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¡£¡Öº£¸å¤â¾¼ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤ÈºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³¥È¡¼¥¯¤Ëº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
