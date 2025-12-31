¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡¢Ì¾Á°±£¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤ò´óÉÕ¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤ò»Ä¤·¤¿
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¡¢C.P. Company¤Ê¤É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥¨¥ë¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¤éËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ä
¡¡¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¤ËÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤ËÃ¯¤«¤¬Ãå¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Î¥¨¥ë¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ðー¥Êー¥É¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥®¥¿ー¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë