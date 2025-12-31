Ç®³¤»Ô¤Ç¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÊá³Í ÉáÃÊ¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë½ÐË×¡ÊÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¡Ë
Ç®³¤»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È31Æü¤ÎÃëº¢¡¢Ç®³¤»Ô¤ÎÂë¥ÎÁã»³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Îæ«¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼íÎÄ¼Ô¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï¥ª¥¹¤ÇÂÎÄ¹120¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤ª¤è¤½80¥¥í¡£¤½¤Î¸å¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç®³¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸©¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿2023Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½ÐË×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ã¤¤¥ª¥¹¸ÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
