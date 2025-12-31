¡Ú¹ÈÇò¡ÛM!LK¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡¡¡È¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎM!LK¤¬ÅÐ¾ì¡£SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤â¡È¥º¥¥å¥ó¡É¤·¤¿»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯±é¤¸¤ë¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÍÍ
¡¡M!LK¤Ï¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2014Ç¯11·î·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯3·î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯11·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRibbon¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£25Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡ÈÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢²Î»ì¤Î°ìÀá¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¸¤£¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ë¡Á¡©½Ð¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤È²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢10Ç¯¤ÎÈá´ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Öº£Æü¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤«¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢5¿Í¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ë¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¿Í´ÖÂÖ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¡Ê¥º¥Ã¥¥å¥ó¡Ë¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¹ÈÇò¤ò¸«¤¿ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖM!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖNHK¤Ë¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¡ª¡×¡Ö¥º¥¥å¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÍÍ¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
