¾×·â4²óKO¡ª°æ²¬°ìæÆ¤¬Âç¤ß¤½¤«2Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¡Ö5·îÅìµþDËÍ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×Æ±Æü¥Ð¥ó¥¿¥àµéÂó¿¿Ä©ÀïÇ®Ë¾
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¯Ê¬¸ü¤¤ÂÎ¤Î¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¡¢°æ²¬¤Ï³«»Ï¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥À¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤«¤ï¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂÐ¹³¡£2²ó¤Ë¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò±¦ÏÆÊ¢¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Áá¤¯¤â¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£3²ó¡¡¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ËÂç¿¶¤ê¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é±¦¥·¥ç¡¼¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Çºï¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¤âº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¡£¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÌµ½ý¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿°æ²¬¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¾å¤²¤¿»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£5·î¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£º£Ç¯5·î¤ÎºÆÀï¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤¿¡£°úÂà¤ÎÁªÂò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î2Ï¢ÇÔ¤Ç¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤«¤é¤³¤½Âç¤¤¤Ä©Àï¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¤ò·è°Õ¤·¡¢Æ±»þ¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤¿¡£
¡¡³¬µé¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï7:3¡×¤À¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³ä¹ç¤ò¡Ö50:50¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£Ã±¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ëÆùÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¿ÉüÎý½¬¤ÇÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤È¿¤Ó¤·¤í¤ò¼Â´¶¡£43ºÐ¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎWBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿»Ñ¤Ë¡Ö36ºÐ¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä½ÖÈ¯ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈìÅÍß¤Ë³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÄé¡¢WBC²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤À¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Å¾µé½éÀï¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë°æ¾åÂó¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£