¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌîÂô²í»Ò¡¢¸ç¶õ¤ÎÀ¼¤ÇºæÀµ¾Ï¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡Â¹¸ç¶õ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡¼¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛºæÀµ¾Ï¡¿¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¸ç¶õ¤ÎÀ¼¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡ª¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÃå¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÎÌîÂô²í»Ò
¡¡¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Çºæ¤¬Â¹¸ç¶õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±ï¤â¤¢¤ê¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ç¶õ¤ÎÀ¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Èºæ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥ª¥Ã¥¹¡ª¤ª¤é¡¢¸ç¶õ¤À¡ª¤¤ç¤¦¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤¾¡ª¤ª¤é¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ó¤À¡ª´èÄ¥¤ì¤è¡¼¡ª¡×¤È¿è¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤òºæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºæ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡Á¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¡Á¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¡Á¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡ÊºæÀµ¾Ï & Rockon Social Club¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òRockon Social Club¤È¶¦¤Ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
