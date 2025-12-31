¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍÙ¤é¤Ê¤¤BE:FIRST¡¡¤ªÂ·¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¡È°ìÂÎ´¶¡É¡¡6¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é½Ð¾ì¡¡²Î°ìËÜ¤Ç¡ÖÌ´Ãæ¡×Ç®¾§
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤¬4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÂ·¤¤¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿6¿Í¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬11·î8Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¡£6¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£