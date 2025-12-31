Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÌ¾½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥°¥é¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥ì¤Î¤Þ¤Þ¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÌ¾½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È¤ÎÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤È¡Ö»ä¤Ï¡ÊÀÐ¸¶¡ËÎÉ½ã¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤È¤âÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹²¿¤«¤¤¤¿¤À¤Êª¤ò¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä¹Åè¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤ÈÅ·³¤¤Ï¤È¤â¤Ë2008Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡×¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£Ä¹Åè¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥µ¤ÎÉã¡¦¹Ì°ìÌò¡¢Å·³¤¤Ï¥Ý¥Ë¥ç¤ÎÊì¡¦¥°¥é¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥ìÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÄ¹Åè¤Ï¡Ö1²ó¥Ý¥Ë¥ç¤Ç¡¢¤«¤é¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±à¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥°¥é¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Å·³¤¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£