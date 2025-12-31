ÉÊÀîÍ´¡¡µÁÉã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡¡ÖºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇµÁÉã¤Î»àµî¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î30Æü ¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡Ù¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢1960Ç¯Âå¤«¤éÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡£Ì£¤Î¤¢¤ë°ÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£07Ç¯¤ËÉÊÀî¤ÎÊì¡¦¥Þ¥À¥àÏ©»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£