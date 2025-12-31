°æ²¬°ìæÆ¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤¤¤¤Ê¤ê¶¯Îõº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥óÃ¥¤¦¡¡Âó¿¿¡õÄéÀ»Ìé¤¬´ÑÀï¡¡13ÅÙÌÜÂç¤ß¤½¤«
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÄ©¤ó¤À°ìÀï¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤ß¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿°æ²¬¡£°æ¾åÂó¿¿¡¢ÄéÀ»Ìé¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¸¥ï¥ê¤ÈWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿°æ²¬¤Ï¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÁá¤¯¤â¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£