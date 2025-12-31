¡Ú¹ÈÇò¡ÛºæÀµ¾Ï¡¡Ç¡°ÕËÀ¿¶¤ê²ó¤·°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡ª¡ª¡¡79ºÐ¶Ã°Û¤ÎÀ¼ÎÌ¡¢ÁáÃåÂØ¤¨¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï²áµî¤Ë»Ê²ñ¤ò3ÅÙÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1976Ç¯°ÊÍè49Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë7ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRockon Social Club¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¤Ç¤ÏÀÖ¤¤°áÁõ¤Ë¸«»ö¤ÊÁáÃåÂØ¤¨¡£¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÇ¡°ÕËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºæÀµ¾Ï¤Î²Î¾§ÎÏ°µ´¬¡×¡ÖºæÀµ¾Ï²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥³¥ì¡©¡ª¤¹¤´¤¤À¼ÎÌ¤À¤Í¤¹¤´¤¤¤ï¡¢79ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ï¡×¡ÖºæÀµ¾Ï¡¢À¼¤â½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢Æ°¤±¤ë¤ª»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡×¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤ÎÇ¡°ÕËÀ¤µ¤Ð¤¸«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âËþÂ¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£