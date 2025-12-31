¡Ú¹ÈÇò¡Û½ãÎõ¤¬ÁðÄÅ²¹Àô¤Ç¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×Åò¤â¤ß¥·¡¼¥ó¤â
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
ÇòÁÈ¤Ç8²óÌÜ½Ð¾ì¤Î½ãÎõ¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤Ë3¿ÍÂÖÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹ÈÇò¡£
Æ±¶Ê¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬¤«¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¡Á¤ó¡×¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤È´ØÂÀ¤¬Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂÅò¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÃæ·Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤¬¡ÖÁðÄÅ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²¹¤«¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¡£¸å¾åæÆÂÀ¡Ê39¡Ë¤â¡Ö³§¤µ¤ó¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£ÇòÀîÍµÆóÏº¡Ê49¡Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
²Î¾§¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅò¤â¤ß¥·¡¼¥ó¤ò¶´¤ß¡¢3¿Í¤Ï¤½¤Î´Ö¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼ò°æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£