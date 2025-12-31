¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë¡ØÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤Ë¸«¤»¤ë¹ÔÆ°5Áª¡¡°¦¸¤¤¬¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊò¤ì¤ë¤Î¡©
¡ÖÊò¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤É¤µ¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤äÊÎ»ë¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡ÖÊò¤ì¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤Ê»öÂÖ¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ºÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î´¶¾ð¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤ÎÅÓ¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Ë¡ÖÊÎ¤à¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤äÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê¤´ÈÓ¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÅù¡Ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¾å²¼¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊò¤ì¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤¬¡ÖÆÍÈô¡×¡ÖÛ£Ëæ¡×¡ÖÁÛÄê³°¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦È¿±þ¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢°¦¸¤¤Îº¤ÏÇ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐ½è¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤ËÊò¤ì¤¿¸¤¤¬¸«¤»¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
1.¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¯¤ÆÃ»¤¤É¡Â©¤òÅÇ¤¯
¸¤¤¬¡Ö¤Õー¤Ã¡×¤È¤·¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¯¤ÆÃ»¤¤É¡Â©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¤³¤Î¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤É¡Â©¤òÅÇ¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ºÆÅÙÍî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÌÀ³Î¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.´ËËý¤ÊÆ°ºî
°¦¸¤¤ÎÆ°ºî¤äÈ¿±þ¤¬´ËËý¤ÇÆß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¸¤¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î²¹ÅÙº¹¤¬·ã¤·¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°¦¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸Í·¤Ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆË°¤¤Æ¤¤¿¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±ä¡¹¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢°¦¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¹â¤µ¤ËÊò¤ì¤Æ¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍ·¤Ó¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¡¢°¦¸¤¤Ë¤Ï¹éÌä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥Õ¥êー¥º¤¹¤ë
¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸¤¤âÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥º¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£²æËý¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¤â·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Äñ¹³¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤âÌµÈ¿±þ¡ÊÌµ»ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬°¦¸¤¤¬¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌµÈ¿±þ¤Ç¥Õ¥êー¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Êò¤ì¤¿¤Î¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÄü¤á¤Î¶ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¤½¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æµ÷Î¥¤ò¤È¤ë
²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤Þ¤ê²æËý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤Æ¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤ÎºÇÃæ¤ËÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë½³Èô¤Ð¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤â¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤ÈÃ»¤¯É¡¤òÌÄ¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5.¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ËýÀ²½¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¡Ö¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¶¯¤¤´íµ¡¡×¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ì»þÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦Â¿¤¯¤Î¸¤¤ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë°Ò³Å¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËËÊ¤¨Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¼å¤¯¸«¤¨¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼º¤¤¤«¤±¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ï¤Ë´°àú¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤Ë¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¤³¤È¤ä¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°¦¸¤¤â¤¹¤°¤Ë¿®Íê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Û£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ñ¤òÉÑÈË¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¤È¡¢°¦¸¤¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤é°¦¸¤¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï²¼µ¤ÎÅÀ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼º¤¤¤«¤±¤¿¿®Íê¤â¤¤Ã¤È²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·è¤á¤¿¡Ö»Ø¼¨¸ì¡×¤È¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»Ø¼¨¤ÏÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë Í·¤Ó¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤À¤é¤À¤é¹Ô¤ï¤º¡¢°¦¸¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ä¤á¤ë »ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¸¤¤Î´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë °¦¸¤¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¦
¤Þ¤È¤á
°¦¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊò¤ì¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ÚÊÎ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤Ê¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Öº¤ÏÇ¡×¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡ÖÄü¤á¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¬¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¡Ö´°àú¤Ê»ô¤¤¼ç¡×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°¦¸¤¤Î¡Ö¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¡Öº¤ÏÇ¡×¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥ê¥«¥Ð¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£