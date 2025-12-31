¸½ÌòÇ¯¼ý1200Ëü±ß¤Ç¤â¡ÖÇ¯¶â³Û¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×69ºÐÃËÀ¤ÎËÜ²»
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»69ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê65ºÐ¡Ë¡¢Â©»Ò¡Ê35ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§1200Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§2600Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§¤Ê¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â440¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â71Ëü5000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Ä¤ÄÄ¹»þ´Ö¤Î»Ä¶È¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¡¢·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê¿É¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Ï·¸å¤Î¸«ÊÖ¤ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¡¢¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤È¤Ê¾å¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÈÕ¼à¤â²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö25Ëü±ß¡×¡£É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Æ¾ì¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏºÊ¤È2¿Í¤·¤Æ»ÔÌò½ê¤Ë¹Ô¤¡¢ÆüÃæ¤Î½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÎÃ¤·¤¤´ÛÆâ¤Ç²á¤´¤·¤ÆÎäË¼Âå¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ªÅò¤Ï3Æü¤Ë1ÅÙÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÆ»Âå¤âÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ËÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â³Û°åÎÅÈñÀ©ÅÙ¡Ê¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ë¤ä¡¢¶áÇ¯¤ÎÁòµ·¤Î´ÊÁÇ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¸å²ù¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ª¶â¤òÃù¶â¤Ë²ó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¤«¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊÝ¿È¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤è¤¯¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Ì¾¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¼«ÈÎµ¡¤Î´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÃë¿©¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
