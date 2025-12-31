¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛËÌ³¤Æ»Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÃæ±û¿Þ½ñ´ÛÁ°A¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷3Ëü6983¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê°ìÉô2020Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´×ÀÅ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ê´Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤âÄø¶á¤¯¡¢ÇØ¸å¤Ë¤Ï·Ê¾¡ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê»³¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê²¿¤«¤ÈÊØÍø¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°°Àî±Ø¤¬¶á¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§Ãæ±û¿Þ½ñ´ÛÁ°A¡¿É¾ÅÀ71.7¡¿ÊÐº¹ÃÍ70.0Ãæ±û¿Þ½ñ´ÛÁ°A¡Ê»¥ËÚ»ÔÅÅ¡Ë¤Ï¡¢»ÔÆâºÇÂç¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¼þÊÕ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¡¦³Ø¹»¡¦¸ø±à¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÊ¿Àî¤äÁô´ä»³¤Î¼«Á³¤â¿È¶á¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´×ÀÅ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ê´Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤âÄø¶á¤¯¡¢ÇØ¸å¤Ë¤Ï·Ê¾¡ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê»³¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê²¿¤«¤ÈÊØÍø¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÎÐ¤¬µÖ±Ø¡¿É¾ÅÀ75.0¡¿ÊÐº¹ÃÍ75.0½éÅÐ¾ì¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÐ¤¬µÖ±Ø¡ÊJRÉÙÎÉÌîÀþ¡Ë¤Ï¡¢°°Àî»ÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£±ØÎ¢¤Ë¸ø±à¤ä¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤ÉÀ¸³è»ÜÀß¤¬Â·¤¤¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°°Àî±Ø¤ØÅÅ¼Ö¤Ç6Ê¬¡¢°°Àî¶õ¹Á¤Ø¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°°Àî±Ø¤¬¶á¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)