Q. ÇòÈ±¤ä¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤ë¡© Âç³¢Æü¤Ë¡ÖÁá¤¯¿²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç³¢Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥Ö¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´í¸±¡ÛÂçÁÝ½ü¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¼Î¤Æ¤Æ¡ª¡Ö´í¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à6Áª¡×
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ÏË¬¤ì¤ëÇ¯¿ÀÍÍ¤ËÂÐ¤·»øºÂ¡Ê¤¸¤¶¡Ë¤¹¤Ù¤»þ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÍè¤Î¿®¶Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì²¤é¤º¤ËÌë¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢½é·Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¿À¼Ò¤Ë¡ÖÇ¯äÆ¤ê¡Ê¤È¤·¤´¤â¤ê¡Ë¡×¤ò¤·¤ÆÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¸µÃ¶¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë»²·Ø¤¹¤ë·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯±Û¤·¤Ë¤Ï²Ð¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç²Ð¤ò¤¿¤¤¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇòÈ±¤ä¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ç¯¿ÀÍÍ¤òÃúÇ«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£1Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¾¯¤·Ìë¹¹¤«¤·¤ò¤·¤Æ¿´ÀÅ¤«¤Ë¿·¤·¤¤¿ÀÍÍ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº× ¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú´í¸±¡ÛÂçÁÝ½ü¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¼Î¤Æ¤Æ¡ª¡Ö´í¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à6Áª¡×
Q. Âç³¢Æü¤ËÁá¤¯¿²¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÂç³¢Æü¤ËÌë¹¹¤«¤·¤»¤ºÁá¤¯¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ïµ¯¤¬°¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
A. Áá¤¯¿²¤ë¤ÈÇòÈ±¤ä¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Âç³¢Æü¤ËÁá¤¯¿²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥¿¥Ö¡¼¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¡¢¤½¤Î¶Ø¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢½é·Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¿À¼Ò¤Ë¡ÖÇ¯äÆ¤ê¡Ê¤È¤·¤´¤â¤ê¡Ë¡×¤ò¤·¤ÆÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¸µÃ¶¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë»²·Ø¤¹¤ë·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯±Û¤·¤Ë¤Ï²Ð¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç²Ð¤ò¤¿¤¤¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇòÈ±¤ä¤·¤ï¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ç¯¿ÀÍÍ¤òÃúÇ«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£1Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¾¯¤·Ìë¹¹¤«¤·¤ò¤·¤Æ¿´ÀÅ¤«¤Ë¿·¤·¤¤¿ÀÍÍ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº× ¥¬¥¤¥É¡Ë)