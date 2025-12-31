Snow Man¡¢SixTONES6¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¡¡¡ÖAmazing!!!!!!¡×¤ò¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥«¥Ð¡¼¡Ö½é¤á¤ÆËÜ¿Í¤Ëµö²Ä¤É¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬12·î31Æü¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¦ÂçºîÀï?!¡Á¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¥«¥Ð¡¼'s ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯1·î22Æü¤ËÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SixTONES¤Î6¼þÇ¯¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±é¡ª£²ÆüÊüÁ÷¡Ø¤½¤ì¥¹¥ÎSP¡Ù¤ÎSnow Man
¡¡¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬SixTONES¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖAmazing!!!!!!¡×¤òÈäÏª¡£Âç¤ß¤½¤«À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏËè²ó¥³¥ó¥ÈÉ÷¤Ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ïº£²ó¤â¡¢¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼÷»Ê¿¦¿ÍÉ÷¤ÎÁ°³Ý¤±»Ñ¤ËÃåÂØ¤¨ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö½Ë¡ªSixTONES6¼þÇ¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ú¤ò¹¤²½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤ÎMC¤Ç¡¢¿¼ß·¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆËÜ¿Í¤Ëµö²Ä¤É¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¸þ°æ¤â¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È±é½Ð¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¡£º£²ó¤ÏSnow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¥«¥Ð¡¼'s ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×ÈäÏª¶Ê
µµ¤È»³P¡ÖÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡§°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦º´µ×´ÖÂç²ð
KinKiKids¡ÖBonnie Butterfly¡×¡§´äËÜ¾È¡¦ÌÜ¹õÏ¡
King & Prince¡Öichiban¡×¥é¥¦¡¼¥ë¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ
SixTONES¡ÖAmazing!!!!!!¡×¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¸þ°æ¹¯Æó
ÀÖÀ¾¿Î¡Ö¥à¥é¥µ¥¡×¡§ÅÏÊÕæÆÂÀ
KAT-TUN¡ÖLIPS¡×¡§´äËÜ¾È¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦¥é¥¦¡¼¥ë
¾¯Ç¯Ââ¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Íº£Ìë¡×¡§Á´°÷
Íò¡ÖLove so sweet¡×¡§Á´°÷
¢£¥¹¥Î¤ß¤½¤«¤ªÉÊ½ñ¤
1st¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼
2nd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡ÁSnow Man's ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á
3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¥«¥Ð¡¼'s ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á
4th¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÂçºîÀï
5th¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥·¥á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼
