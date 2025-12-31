¡Ú¹ÈÇò¡ÛºæÀµ¾Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¡¡ÌîÂô²í»Ò¤¬¸ç¶õ¤Ç¶Ê¾Ò²ð¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡¡Ç¡°ÕËÀ²ó¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºæ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡Á¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¡Á¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¡Á¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡ÊºæÀµ¾Ï & Rockon Social Club¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òRockon Social Club¤È¶¦¤Ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ºæ¤Ï¡ÖºÐ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é»Ê²ñ¤Ö¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ±3¤ÄÈ¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Çºæ¤¬Â¹¸ç¶õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±ï¤Ç¡¢ÌîÂô²í»Ò¤¬¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ÙÂ¹¸ç¶õ¤ÎÀ¼¿§¤Ç¶Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§ÅÓÃæ¤Ë¤ÏÇ¡°ÕËÀ¤ò²ó¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
