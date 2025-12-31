¡Ú¹ÈÇò¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È°ì½ï¤ËÇ®¾§¡Ö³×Ì¿µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥½¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢º£Ç¯À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤ò¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤Î¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È°ì½ï¤Ë¡ª¡Ö³×Ì¿µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö³×Ì¿µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
