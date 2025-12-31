¡Ú¹ÈÇò¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡½é¥½¥í¹ÈÇò¡Ö10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×ÀéÄ»¥Î¥Ö¤ÎÀ¼±ç¼õ¤±¡ÄÇ®¾§
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê31¡Ë¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤È¹õ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On¡¡The¡¡Way¡×¤òÈäÏª¡£°¥½¥Éº¤¦¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¥¢¥¤¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBiSH¡×°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀÖÈ±¤À¤¬¡¢¹ÈÇò¤ÎÅÁÅý¤È½Å¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ßÄù¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²Î¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÃÑ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î·è°ÕÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£