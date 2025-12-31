¡Ú¼íÌî±Ñ¹§¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¿²¹þ¤à¡ÖÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¡×
31Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬X¤ò¹¹¿·¡£µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¡ØÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¡Ù¤ÎµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¸æ¼ë°õ¤òÌó400Ëç½ñ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸æ¼ë°õ¤Ë¤Ï¡ÖÊôÇÒ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯Êº¸áºÐ¡¡°ì·î°ìÆü¡×¤ÎÆüÉÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÅÂ¤äºù¡¢²ÖÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤È¡¢¶â¿§¤ÇÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡É¸á¡É ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼íÌî¤µ¤ó¤Ï400Ëç¤Û¤É¸æ¼ë°õ¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢»Ä¤ê¤Ï¿À¼Ò¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»²ÇÒ¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸æ¼ë°õ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö30Ëç¤Ë1Ëç¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
