ÉÊÀîÍ´¡Ö£³¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×ÇÐÍ¥ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó»àµî¤òÊó¹ð¡ÖµÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤¬31Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü¡¡¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Éã¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£