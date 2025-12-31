¡Ú¹ÈÇò¡ÛÇµÌÚºä46¤¬¡ÖSame numbers¡×ÈäÏª¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇÂ´¶È¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡õ¾¾ÈøÈþÍ¤¤â
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
11Ç¯Ï¢Â³11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤ò¡¢3´üÀ¸¤«¤é6´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼36¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ëÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡Ê23¡Ë¤È¾¾ÈøÈþÍ¤¡Ê21¡Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤â¼Â»Ü¡£Æ±¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¤È¡¢5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤¬´ë²è¤òÀâÌÀ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë1¡Á9¤Î¿ô»ú¤òº®¤¼¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡£
¹ÈÇò½Ð¾ì·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉñÂæ¡£
º£Ç¯¤Ï2·î¤Ë6´üÀ¸11¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ò½é¤á¤ÆÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë10²óÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤äÀáÌÜ¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¿·Ç¯¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£