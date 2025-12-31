ËÙ¹¾µ®Ê¸¡õÅÏî´½í¤¬½é¶¦±é ¹Â¸ýÍ¦»ù¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ¤È4¼ÔÂÐÃÌ¤Ç¾×·âÈ¯¸ÀÏ¢È¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¦ÅÏî´½í¤¬¡¢31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢1st¼Ì¿¿½¸·èÄê ½é¿åÃå¡¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ËÙ¹¾»á¡¢¹Â¸ý»á¡¢»°ºê»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁí·è»»¤È¤·¤Æ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ë3¿Í¤ÈÅÏî´¤¬ÂÐÃÌ¡£ËÙ¹¾»á¤ÈÅÏî´¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÇúÃÆÈ¯¸À¤¬Â¿¿ô¡£3¿Í¤¬¡ÖREAL VALUE¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¢¡Ö3¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ¥½¨¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡©¡×¡ÖÅ¨¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£3¿Í¤«¤é¤ß¤¿ÅÏî´¤Î°õ¾Ý¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe¡§¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÖNagisa Watanabe 2026¡¿01-2026¡¿12 Calendar¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×
¢¡ËÙ¹¾µ®Ê¸¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ¡¦ÅÏî´½í¤¬¶¦±é
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
