¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛNumber_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´ ¡È²ÖÀ²¤ì¡É¥³¥ó¥Ó¶¦±é¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛNumber_i¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃË Next Season¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤Âº·É¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢»Ê²ñ¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖGOD_i¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏNumber_i¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Èº£ÅÄ¤Î¶¦±é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ²¿Í¤È°¦è½¤À¡×¡Ö²ÖÀ²¤ì¤Î2¿Í¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÍí¤ß´ò¤·¤¤¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
