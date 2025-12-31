¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛM!LK¡È¿Ê²½ÈÇ°áÁõ¡É¤Ç½éÅÐ¾ì ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÏÃÂê¡Ö5¿Í¤â°áÁõ¤âµ±¤¤¤Æ¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
·ëÀ®11¼þÇ¯¤ÇÇ°´ê¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿M!LK¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄÌ¾ï¤Î°áÁõ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¼ê¿¶¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Ö²æ¡¹¤Î¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È5¿Í¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ±þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿J-POP¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ö¤¢¤ì º£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¶ÊÄ´¤¬°ìÅ¾¤¹¤ëÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¡ÈÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¡£²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Çº´Ìî¤Ï¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö5¿Í¤â°áÁõ¤âµ±¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö½é¹ÈÇò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çµã¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡M!LK¡Ö¹ÈÇò¡×¡È¿Ê²½ÈÇ°áÁõ¡É¤Ç½éÅÐ¾ì
