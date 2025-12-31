¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛÇµÌÚºä46¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¡È±£¤ì¿ô»ú¡ÉÏÃÂê ¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇµÌÚºä46¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
ÇµÌÚºä46¤Ï³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¤ä³Û±ï¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô»ú¤òÉ½¼¨¡£¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ²èÌÌ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬¼¡¡¹¤È²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ò¤é¤ê¤ÈÍÉ¤é¤¹¤È¿ô»ú¤¬¸½¤ì¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¤Î¤¢¤ë¹½À®¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
200Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®¤ÇºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï228Ëü5161¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥²í¤ËÉñ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈTHEÇµÌÚºä46¡É¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ô»ú¤¬¤É¤ó¤É¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤Ë¤Þ¤Ç¿ô»ú¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¢¡ÇµÌÚºä46¡¢²ì´îÍÚ¹á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖSame numbers¡×ÈäÏª
ÇµÌÚºä46¤Ï³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¤ä³Û±ï¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô»ú¤òÉ½¼¨¡£¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ²èÌÌ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬¼¡¡¹¤È²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ò¤é¤ê¤ÈÍÉ¤é¤¹¤È¿ô»ú¤¬¸½¤ì¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¤Î¤¢¤ë¹½À®¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û