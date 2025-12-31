Snow Man¡¢Íò¡¦ÀÖÀ¾¿Î¡¦¥¥ó¥×¥ê¤é¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê8¶Ê¥«¥Ð¡¼ ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤ÏSixTONES6¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛSnow Man¤¬¡¢12·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ÖSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¡ÂçºîÀï¡©¡ª¡Á¡É¡Ê¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Á°X¥Ý¥¹¥È
3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿ ¡Á¥«¥Ð¡¼¡Çs¥½¥ó¥°¥¹¥ì¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤Ç¤ÏÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤Ïµµ¤È»³P¡ÖÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
´äËÜ¾È¡õÌÜ¹õÏ¡¤ÏKinKi Kids¡Ê¸½¡§DOMOTO¡Ë¤Î¡ÖBonnie Butterfly¡×¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡õ¥é¥¦¡¼¥ë¤ÏKing & Prince¡Öichiban¡×¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥À¥ó¥¹¡£ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÏÀÖÀ¾¿Î¤Î¡Ö¥à¥é¥µ¥¡×¤ò¥½¥í¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ëÃæ¡¢¿¼ß·¡¢ÌÜ¹õ¡¢°¤Éô¡¢º´µ×´Ö¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤ÏSixTONES¡ÖAmazing!!!!!!¡×¤Ç2¿Í¤é¤·¤¯¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö½Ë SixTONES6¼þÇ¯¡×¤ÈSixTONES¤Î¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡Ê¢¨¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜ¿Íµö²Ä¼è¤êºÑ¤ß¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£´äËÜ¡¦µÜ´Ü¡¦¸þ°æ¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤¬KAT-TUN¡ÖLIPS¡×¡¢9¿ÍÁ´°÷¤Ç¾¯Ç¯Ââ¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í º£Ìë¡×¡¢Íò¡ÖLove so sweet¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120ËüÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1.µµ¤È»³P¡ÖÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
2.KinKi Kids¡ÖBonnie Butterfly¡×
3.King ¡õ Prince¡Öichiban¡×
4.ÀÖÀ¾¿Î¡Ö¥à¥é¥µ¥¡×
5.SixTONES¡ÖAmazing!!!!!!¡×
6.KAT-TUN¡ÖLIPS¡×
7.¾¯Ç¯Ââ¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í º£Ìë¡×
8.Íò¡ÖLove so sweet¡×
3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿ ¡Á¥«¥Ð¡¼¡Çs¥½¥ó¥°¥¹¥ì¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤Ç¤ÏÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤Ïµµ¤È»³P¡ÖÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£´äËÜ¡¦µÜ´Ü¡¦¸þ°æ¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤¬KAT-TUN¡ÖLIPS¡×¡¢9¿ÍÁ´°÷¤Ç¾¯Ç¯Ââ¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í º£Ìë¡×¡¢Íò¡ÖLove so sweet¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120ËüÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
"Snow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ?¥ê¥¯¥¨¥¹¥È?ÂçºîÀï?!?"— Snow Man / MENT RECORDING (@SN__20200122) December 31, 2025
¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ø¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯·ô
¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹?
³«¾ì¤Î¤ª»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë
³Ú¤·¤à½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹??https://t.co/HeCRysY4sR#¥¹¥Î¤ß¤½¤«#SnowMan pic.twitter.com/RwSmWGpjAS
