¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÉã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬£±£²·î£³£°Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö£±£²·î£³£°Æü ¸á¸å£¶»þ£´£µÊ¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø£³¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡Ù¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£