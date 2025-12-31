¡Ú¹ÈÇò¡Û£á£å£ó£ð£á¡¢£³¿Í¤Ç¹ñÆâ£±²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£×£è£é£ð£ì£á£ó£è¡×ÈäÏª¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ç·çÀÊ
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£×£è£é£ð£ì£á£ó£è¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¼Âà¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖËÜÆü¤Ï£³¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Çò¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»ý¤ÁÁ°¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¢¤ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£